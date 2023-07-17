Защитник «Челси» Итан Ампаду станет новым футболистом «Лидса».

Как стало известно The Athletic, трансфер 22-летнего игрока обойдется «павлинам» в восемь миллионов евро. Помимо этого, в сделку будет включена бонусная выплата, которая может составить три с половиной миллиона евро. Источник утверждает, что «синие» получат определенный процент со следующего трансфера футболиста.

Прошлый сезон Ампаду провел в аренде в «Специи». В 31 матче чемпионата Италии защитник сыграл в 31 матче и отдал одну голевую передачу.

Добавим, что предстоящий сезон «Лидс» проведет в Чемпионшипе, ведь в минувшем розыгрыше АПЛ клуб занял 19-е место и покинул высший дивизион.