Гюндоган рассказал о реакции Гвардиолы на уход полузащитника

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, перешедший в летнее трансферное окно в «Барселону», поделился информацией о том, как он уведомил своего бывшего тренера Пепа Гвардиолу о своем решении покинуть клуб.

На пресс-конференции после презентации полузащитника в качестве игрока каталонской команды Гюндоган рассказал, что связался с Гвардиолой по телефону и выразил ему благодарность за все, что он сделал для него за последние 7 лет.

Гюндоган отметил, что Гвардиола принял это с грустью, но возможно был рад, учитывая, что полузащитник присоединяется к его любимому клубу – «Барселоне»