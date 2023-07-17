«Манчестер Юнайтед» включил Амрабата в трансферный список

«Манчестер Юнайтед» включил игрока «Фиорентины» Софьяна Амрабата в свой трансферный список по поиску опорного полузащитника. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. В то же время «красные дьяволы» пока не делали предложения по трансферу 26-летнего марокканца.

Отметим, что Амрабата слухи связывают со многими топ-клубами, в частности с «Ливерпулем» и «Атлетико». Действующий контракт марокканского хавбека с «Фиорентиной» рассчитан ещё на один сезон. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 30 миллионов евро.