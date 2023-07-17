​Раскрыта зарплата Рэшфорда по новому контракту

В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» объявит о пролонгации трудового договора с нападающим Маркусом Рэшфордом. Новое соглашение футболиста будет рассчитано до конца сезона 2027/2028.

Как сообщает The Times, по новому контракту Рэшфорд будет зарабатывать 325 тысяч фунтов (примерно 380 тысяч евро) в неделю.

Всего за первую команду «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд провёл 359 официальных матчей. В них 25-летний форвард записал на свой счёт 123 гола и 68 голевых передач на партнёров.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате Англии.