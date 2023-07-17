Руководство «Вест Хэма» рассматривает варианты для усиления состава перед участием в Лиге Европы.

По информации издания The Guardian, «молотобойцы» сделали арендное предложение Гарри Магуайру, однако боссы «Манчестер Юнайтед» отказались отдавать своего бывшего капитана. Также руководство «Вест Хэма» предложило 45 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника «Фулхэма» Жоау Палинью, однако «дачников» не удовлетворила такая цена.

Напомним, что недавно «Вест Хэм» продал капитана Деклана Райса за рекордные для английского футбола 105 миллионов фунтов стерлингов. По итогам прошедшего сезона «молотобойцы» выиграли Лигу конференций УЕФА, попав в групповой этап Лиги Европы.