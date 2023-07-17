Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» сделал предложения Магуайру и Палинье слухи

17 Июля 2023 • 17:12 Комментировать

Руководство «Вест Хэма» рассматривает варианты для усиления состава перед участием в Лиге Европы.

По информации издания The Guardian, «молотобойцы» сделали арендное предложение Гарри Магуайру, однако боссы «Манчестер Юнайтед» отказались отдавать своего бывшего капитана. Также руководство «Вест Хэма» предложило 45 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника «Фулхэма» Жоау Палинью, однако «дачников» не удовлетворила такая цена.

Напомним, что недавно «Вест Хэм» продал капитана Деклана Райса за рекордные для английского футбола 105 миллионов фунтов стерлингов. По итогам прошедшего сезона «молотобойцы» выиграли Лигу конференций УЕФА, попав в групповой этап Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Гарри Магуайр Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
18:40 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» покупает Апанду у «Челси» — известна сумма сделки слухи
18:32 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган рассказал о реакции Гвардиолы на уход полузащитника
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включил Амрабата в трансферный список
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта зарплата Рэшфорда по новому контракту
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» сделал предложения Магуайру и Палинье слухи
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Баварии» высказался об интересе к Кейну
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать Балогуна «Интеру» за 50 миллионов евро
16:38 · Англия. Премьер-лига
​На матч «Манчестер Сити» - «Атлетико» билеты распродали за 30 минут
16:21 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Сити» Марез продолжит карьеру в «Аль-Ахли» 1
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» хочет подписать Обамеянга, но есть проблема слухи
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» нацелился на защитника «Челси» слухи
14:20 · Англия. Премьер-лига
Виллиан скоро продлит контракт с «Фулхэмом» слухи
13:46 · Англия. Премьер-лига
Хынмин: Саудовская Аравия? Деньги — это важный фактор, но я люблю футбол
13:40 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Ювентуса» выступили против трансфера Лукаку 2
12:36 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд договорился с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте
Все новости
Рекомендуем