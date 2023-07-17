​Директор «Баварии» высказался об интересе к Кейну

«Бавария» проявляет интерес к звёздному форварду Гарри Кейну из «Тоттенхэма». Комментарий на этот счёт дал Ян-Кристиан Дризен, который с недавних пор занимает должность генерального директора мюнхенского клуба.

«Не секрет, что мы очень заинтересованы в Кейне. Но нам лучше придерживаться того, что сказал Томас Тухель. Трава не растёт быстрее, если её дёргать…» - слова Дризена приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 90 миллионов евро.

Тухелю задали вопрос о возможном трансфере Кейна