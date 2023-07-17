Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Директор «Баварии» высказался об интересе к Кейну

17 Июля 2023 • 17:12 Комментировать

«Бавария» проявляет интерес к звёздному форварду Гарри Кейну из «Тоттенхэма». Комментарий на этот счёт дал Ян-Кристиан Дризен, который с недавних пор занимает должность генерального директора мюнхенского клуба.

«Не секрет, что мы очень заинтересованы в Кейне. Но нам лучше придерживаться того, что сказал Томас Тухель. Трава не растёт быстрее, если её дёргать…» - слова Дризена приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 90 миллионов евро.

Тухелю задали вопрос о возможном трансфере Кейна

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023 Ян-Кристиан Дризен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включил Амрабата в трансферный список
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта зарплата Рэшфорда по новому контракту
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» сделал предложения Магуайру и Палинье слухи
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Баварии» высказался об интересе к Кейну
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать Балогуна «Интеру» за 50 миллионов евро
16:38 · Англия. Премьер-лига
​На матч «Манчестер Сити» - «Атлетико» билеты распродали за 30 минут
16:21 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Сити» Марез продолжит карьеру в «Аль-Ахли» 1
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» хочет подписать Обамеянга, но есть проблема слухи
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» нацелился на защитника «Челси» слухи
14:20 · Англия. Премьер-лига
Виллиан скоро продлит контракт с «Фулхэмом» слухи
13:46 · Англия. Премьер-лига
Хынмин: Саудовская Аравия? Деньги — это важный фактор, но я люблю футбол
13:40 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Ювентуса» выступили против трансфера Лукаку 2
12:36 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд договорился с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте
12:31 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ может купить Магуайра
12:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем