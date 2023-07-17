​На матч «Манчестер Сити» - «Атлетико» билеты распродали за 30 минут

В воскресенье, 30 июля, в Сеуле товарищеский матч проведут «Манчестер Сити» и «Атлетико». Как сообщает в социальных сетях журналист Мартин Блэкберн, билеты на эту игру были распроданы за 30 минут. Стадион, на котором пройдёт игра, вмещает 67 тысяч зрителей.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 «Манчестер Сити» оформил требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В финале последнего из этих турниров «горожане» обыграли «Интер» со счётом 1:0.

Добавим, что ближайшую официальную игру «Манчестер Сити» проведёт 6 августа – против «Арсенала» в Суперкубке.