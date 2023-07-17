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«Марсель» хочет подписать Обамеянга, но есть проблема слухи

17 Июля 2023 • 15:40 Комментировать

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться во французский «Марсель».

По информации The Athletic, сам футболист заинтересован в переходе в «Марсель», но пока сделка далека от оформления. «Синие» не хотят просто так отпускать нападающего. Кроме того, заработная плата Обамеянга составляет 9,7 млн евро в год, а это слишком большая сумма для обладателя бронзовых медалей минувшего розыгрыша Лиги 1.

Контакт габонца с «Челси» истекает летом 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа, а начало чемпионата Франции ориентировочно запланировано на 12 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марсель Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023
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