Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться во французский «Марсель».

По информации The Athletic, сам футболист заинтересован в переходе в «Марсель», но пока сделка далека от оформления. «Синие» не хотят просто так отпускать нападающего. Кроме того, заработная плата Обамеянга составляет 9,7 млн евро в год, а это слишком большая сумма для обладателя бронзовых медалей минувшего розыгрыша Лиги 1.

Контакт габонца с «Челси» истекает летом 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа, а начало чемпионата Франции ориентировочно запланировано на 12 августа.