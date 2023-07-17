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«Лидс» нацелился на защитника «Челси» слухи

17 Июля 2023 • 15:00 Комментировать

Центральный защитник лондонского «Челси» Итан Ампаду может перебраться в «Лидс».

Как стало известно Evening Standard, «Лидс» заинтересован в приглашении 22-летнего футболиста, который минувший сезон провел в итальянской «Специи» на правах аренды. По данным источника, «павлины» уже направили официальное предложение «Челси» по трансферу Ампаду. Подробности пока не сообщаются.

В сезоне-2022/23 защитник принял участие в 31 матче чемпионата Италии и записал на свой счет одну результативную передачу. Рыночная стоимость Ампаду, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет девять миллионов евро.

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Челси Лидс Итан Ампаду трансферы футбола - лето 2023
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