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Виллиан скоро продлит контракт с «Фулхэмом» слухи

17 Июля 2023 • 14:20 Комментировать

Бразильский полузащитник Виллиан останется в английском «Фулхэме».

Как стало известно Sky Sports, «дачники» близки к подписанию нового трудового соглашения с 34-летним хавбеком. Контракт будет рассчитан на один сезон.

Источник утверждает, что ранее Виллиан отказался от переезда в Саудовскую Аравию, но мог перебраться в «Ноттингем Форест».

Бразилец выступал за «Фулхэм» с сентября прошлого года. В конце июня у него истек контракт с клубом. Трансферная стоимость полузащитника составляет три миллиона евро.

Ранее Виллиан играл за «Челси», «Арсенал», «Анжи», «Коринтианс» и «Шахтёр».

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан
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