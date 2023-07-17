Бразильский полузащитник Виллиан останется в английском «Фулхэме».

Как стало известно Sky Sports, «дачники» близки к подписанию нового трудового соглашения с 34-летним хавбеком. Контракт будет рассчитан на один сезон.

Источник утверждает, что ранее Виллиан отказался от переезда в Саудовскую Аравию, но мог перебраться в «Ноттингем Форест».

Бразилец выступал за «Фулхэм» с сентября прошлого года. В конце июня у него истек контракт с клубом. Трансферная стоимость полузащитника составляет три миллиона евро.

Ранее Виллиан играл за «Челси», «Арсенал», «Анжи», «Коринтианс» и «Шахтёр».