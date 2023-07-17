Хынмин: Саудовская Аравия? Деньги — это важный фактор, но я люблю футбол

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин ответил на вопрос о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

«Если бы я хотел играть в Саудовской Аравии, то я бы уже находился там. Деньги — это важный фактор, но я люблю футбол и мечтаю продолжать выступать в АПЛ», — приводит слова Сона Daily Star.

По словам футболиста, в предстоящем сезоне он хочет показать, что все еще является прежним игроком.

По итогам минувшего розыгрыша АПЛ «Тоттенхэм» финишировал на восьмой строчке. Старт нового сезона чемпионата Англии запланирован на 11 августа. В первом туре лондонский клуб в гостях сыграет против «Брентфорда».