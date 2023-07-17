Фанаты «Ювентуса» выступили против трансфера Лукаку

Группа болельщиков «Ювентуса» собралась около медицинского центра клуба. Фанаты выступили против летнего подписания нападающего Ромелу Лукаку.

«Мы не хотим Лукаку», - скандировали поклонники «старой синьоры». Соответствующее видео опубликовал JuventusNews24.

Напомним, что ранее Ромелу Лукаку выступал за «Интер». В прессе проскакивала информация о том, что 30-летний бельгиец не захотел оставаться в миланском клубе после аренды в том числе из-за непопадания в стартовый состав на финал Лиги чемпионов.

Как известно, права на Лукаку принадлежат лондонскому «Челси».