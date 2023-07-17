Рэшфорд договорился с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Нападающий Маркус Рэшфорд провел успешные переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед». Стороны договорились о подписании нового трудового соглашения, которое будет рассчитано до середины 2028 года, рапортует Sky Sports.

Срок действующего контракта Маркуса с «красными дьяволами» истекает летом следующего года. Цвета манкунианцев нападающий защищает с 2016 года.

В прошлом сезоне Рэшфорд принял участие в 55 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Он отметился 30 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Трансферный ценник нападающего составляет 80 миллионов евро.