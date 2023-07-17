Топ-клуб АПЛ может купить Магуайра

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может перебраться в другой английский топ-клуб. По сведениям журналистов портала Goal.com, в подписании 29-летнего игрока заинтересован лондонский «Челси».

Сумма потенциальной сделки может составить порядка 35 миллионов евро. Срок трудового соглашения Магуайра с «красными дьяволами» истекает летом 2025 года.

Гарри перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. Его трансфер обошелся манкунианцам в 87 миллионов евро. В прошлом сезоне защитник провел 16 поединков в Английской премьер-лиге, в которых получил четыре желтые карточки.