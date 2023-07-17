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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Топ-клуб АПЛ может купить Магуайра

17 Июля 2023 • 12:31 Комментировать

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может перебраться в другой английский топ-клуб. По сведениям журналистов портала Goal.com, в подписании 29-летнего игрока заинтересован лондонский «Челси».

Сумма потенциальной сделки может составить порядка 35 миллионов евро. Срок трудового соглашения Магуайра с «красными дьяволами» истекает летом 2025 года.

Гарри перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. Его трансфер обошелся манкунианцам в 87 миллионов евро. В прошлом сезоне защитник провел 16 поединков в Английской премьер-лиге, в которых получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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