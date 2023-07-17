«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «ПСЖ»

Хавбек «ПСЖ» Хави Симонс может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Лоик Танзи, в услугах 20-летнего полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы побороться за футболиста с немецким «РБ Лейпцигом».

Напомним, что «ПСЖ» вернул Симонса из нидерландского ПСВ, воспользовавшись правом обратного выкупа игрока за шесть миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хави провел 34 поединка в чемпионате Нидерландов, отметившись 19 голами и восемью результативными передачами.