«Челси» будет наращивать обороты в переговорах по переходу Кайседо

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо, интерес к которому проявляет лондонский «Челси», присоединится к команде по ходу американского турне. Об этом сообщает журналист Энди Нейлор.

По информации источника, «Челси» планирует начать более активные переговоры по переходу 21-летнего эквадорца, чтобы как можно скорее закрыть сделку. Отмечается, что прежде общение между клубами развивалось очень медленно, а ключевые фигуры редко участвовали в переговорах.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб намерен предложить за игрока «Брайтона» 80 миллионов евро без учёта бонусов.

В минувшем сезоне Кайседо провёл за «Брайтон» 43 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 75 миллионов евро.