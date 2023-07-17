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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший футболист «Мидлсбро» стал пилотом коммерческих авиалиний

17 Июля 2023 • 11:39 Комментировать

Карьера Ричарда Келла, которому сегодня 43 года, не задалась из-за многочисленных травм, хотя четыре года он провел в «Мидлсбро», выступавшем в ту пору в высшей лиге английского футбола.

В 27 лет Келл повесил бутсы на гвоздь, но не отчаялся и нашел себя в совершенно другой стихии - воздухе. Он стал пилотом коммерческой авиакомпании Jet2. По его словам, желание стать пилотом зародилось внезапно, еще в ходе футбольной карьеры, когда его клубу пришлось вылететь для матча в Северную Ирландию.

- Я был в аэропорту, мы вылетали в Ирландию, и я случайно разговорился с пилотом. В следующий раз, вернувшись, я уже намеренно отправился в наш ближайший аэропорт, чтобы узнать об этом побольше. И вот я тут, - поведал Келл, который считает, что спортивное прошлое играет важнейшую роль в его подготовке к своей нынешней работе.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мидлсбро Ричард Келл
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