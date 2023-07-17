Бывший футболист «Мидлсбро» стал пилотом коммерческих авиалиний

Карьера Ричарда Келла, которому сегодня 43 года, не задалась из-за многочисленных травм, хотя четыре года он провел в «Мидлсбро», выступавшем в ту пору в высшей лиге английского футбола.

В 27 лет Келл повесил бутсы на гвоздь, но не отчаялся и нашел себя в совершенно другой стихии - воздухе. Он стал пилотом коммерческой авиакомпании Jet2. По его словам, желание стать пилотом зародилось внезапно, еще в ходе футбольной карьеры, когда его клубу пришлось вылететь для матча в Северную Ирландию.

- Я был в аэропорту, мы вылетали в Ирландию, и я случайно разговорился с пилотом. В следующий раз, вернувшись, я уже намеренно отправился в наш ближайший аэропорт, чтобы узнать об этом побольше. И вот я тут, - поведал Келл, который считает, что спортивное прошлое играет важнейшую роль в его подготовке к своей нынешней работе.