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«Тоттенхэм» выбирает из двух нападающих замену Кейну

17 Июля 2023 • 10:56 Комментировать

Нападающий Гарри Кейн может покинуть лондонский «Тоттенхэм» в текущее трансферное окно. В связи с этим руководство «шпор» начало подыскивать ему замену.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Руди Галетти, в сфере интересов лондонского клуба фигурируют кандидатуры двух форвардов. Речь идет о Джонатане Дэвиде («Лилль») и Душане Влаховиче («Ювентус»).

Кейн играет за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Трудовое соглашение нападающего с лондонцами рассчитано до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне АПЛ Гарри провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн Душан Влахович Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2023
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