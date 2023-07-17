«Тоттенхэм» выбирает из двух нападающих замену Кейну

Нападающий Гарри Кейн может покинуть лондонский «Тоттенхэм» в текущее трансферное окно. В связи с этим руководство «шпор» начало подыскивать ему замену.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Руди Галетти, в сфере интересов лондонского клуба фигурируют кандидатуры двух форвардов. Речь идет о Джонатане Дэвиде («Лилль») и Душане Влаховиче («Ювентус»).

Кейн играет за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Трудовое соглашение нападающего с лондонцами рассчитано до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне АПЛ Гарри провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал три голевые передачи.