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На этой неделе «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» обсудят переход Хендерсона

17 Июля 2023 • 10:50 Комментировать (1)
Арсенал
...
Ноттингем Форест
12.08 14:30

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может продолжить карьеру в клубе «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы обсудят между собой возможный трансфер на этой неделе.

Ранее сообщалось, что 26-летний Хендерсон может покинуть манкунианцев из-за подписания английским клубом вратаря «Интера» Андре Онана.

Напомним, что в минувшем сезоне Хендерсон выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. В составе «лесников» голкипер провёл 20 матчей, пропустил 33 гола и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Сейчас портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Дин Хендерсон трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Комментарии (1)
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Манкунианец76
17 Июля 2023 в 11:32
чудны дела твои,Господи..Хендерсон,в те редкие моменты,что подменял ДеХеа в рамке,показывал довольно таки неплохую игру для АПЛ,так непонятно-зачем менять шило на мыло?Нафига за неслабые фунты брать из заведомо слабее чемпионата номера раз в рамку МЮ,когда есть свой хороший вратарь??У нас вообще,учитывая историю Романо,бразильского вечно второго номера,тенденция профукивать хороших вратарей,маринуя из на лавке перед этим несколько сезонов.....ихмо
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