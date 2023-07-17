На этой неделе «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» обсудят переход Хендерсона

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может продолжить карьеру в клубе «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы обсудят между собой возможный трансфер на этой неделе.

Ранее сообщалось, что 26-летний Хендерсон может покинуть манкунианцев из-за подписания английским клубом вратаря «Интера» Андре Онана.

Напомним, что в минувшем сезоне Хендерсон выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. В составе «лесников» голкипер провёл 20 матчей, пропустил 33 гола и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Сейчас портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 18 миллионов евро.