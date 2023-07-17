Бальде выбрал между «Барселоной» и «Манчестер Сити»

Перспективный защитник Алехандро Бальде не променял каталонскую «Барселону» на «Манчестер Сити». Как информирует Mundo Deportivo, 20-летний игрок получил выгодное предложение от английского клуба, но сразу отверг его.

Алехандро является воспитанником академии «Барселоны». В прошлом сезоне защитник принял участие в 33 поединках, забил один гол, сделал шесть результативных передач и получил четыре желтые карточки.

Бальде связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость латераля в 50 миллионов евро.