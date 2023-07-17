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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» хочет купить игрока «Барселоны»

17 Июля 2023 • 10:31 Комментировать

Французский защитник Клеман Ленгле, который принадлежит каталонской «Барселоне», близок к продолжению карьеры в Английской премьер-лиге. По сведениям издания Sport.es, подписать 28-летнего игрока хочет лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» ведут переговоры о трансфере француза.

В минувшем сезоне Клеман выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. Защитник принял участие в 35 поединках, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

Ленгле является игроком «Барселоны» с 2018 года. Трудовое соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано еще на три сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
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