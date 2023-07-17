Центральный защитник Гарри Магуайр решил покинуть «Манчестер Юнайтед» после того, как его лишили капитанской повязки. Такое решение принял главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

Как отмечает The Sun, Магуайр был сильно огорчен, когда узнал о решении наставника. Защитник понимает, что его время в клубе подходит к концу. В связи с этим Гарри готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Интерес к футболисту проявляют «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Челси».

Магуайр играет за «красных дьяволов» с 2019 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 31 поединке во всех турнирах. Срок трудового договора между сторонами рассчитан до 2025 года.