Полузащитник нидерландского ПСВ Ибрагим Сангаре в скором времени может стать игроком клуба Английской премьер-лиги «Ноттингем Форест». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство клуба из Уэст-Бриджфорда уже сделало предложение эйндховенцам и в данный момент ожидает ответа.

Команда Премьер-лиги давно проявляет интерес к Сангаре, впервые нацелившись на игрока сборной Кот-д'Ивуара прошлым летом.

Есть сведения, что за ивуарийцем также следят «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

В прошлом сезоне Сангаре провел 45 матчей во всех соревнованиях, ПСВ занял второе место в Эредивизие и выиграл кубок страны.