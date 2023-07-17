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Каньос: «Умираю от желания играть за «Валенсию»

17 Июля 2023 • 06:54 Комментировать

Полузащитник «Брентфорда» Серхи Каньос выразил желание перейти в «Валенсию».

Как сообщает Relevo, некоторое время назад Каньос произнёс следующие слова: «Умираю от желания играть за «Валенсию». Это желание, по информации издания, с каждым днём становится всё сильнее, в связи с чем вероятность появления 26-летнего спортсмена в испанском коллективе очень высока.

Дополнительно сообщается, что история трансфера долга и сложна для всех сторон: сперва «Брентфорд» заблокировал переход, затем «Валенсия» заявила, что не будет платить комиссию за трансфер, теперь же «Валенсия» и Каньос достигли личных соглашений. Во время всех этих перипетий к игроку проявлял интерес «Андерлехт», но его не интересовал переезд в Бельгию.

Сейчас футболист требует переезда в Испанию и заявляет «Брентфорду», что не останется в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Андерлехт Брентфорд трансферы футбола - лето 2023 Серхи Каньос
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