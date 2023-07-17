Игор Жулио близок к переходу в клуб АПЛ

Бразильский центральный защитник Игор Жулио близок к переходу из итальянской «Фиорентины» в английский «Брайтон». Об этом информирует FirenzeViola.

Сообщается, что игрок близок к согласованию условий с «чайками», в то время, как оба клуба ведут работу над трансфером. Предполагается, что процесс будет завершён в ближайшие 48 часов.

«Фиорентина» может заработать от 15 до 17 миллионов евро на продаже бразильского спортсмена.

Напомним, что «Брайтон» в прошлом сезоне сумел занять итоговое шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Фиорентина» в свою очередь добилась результата в виде восьмой позиции в таблице чемпионата Италии.