Из низов Франции – в верха Англии: Ларуси близок к переходу в «Шеффилд Юнайтед»

Защитник команды французской Лиги 2 «Труа» Яссер Ларуси вскоре может перебраться в клуб элитного английского дивизиона «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает L’Équipe.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 30 матчах Лиги 1, за которые сумел забить один гол и сделать одну результативную передачу. В итоге его команда не смогла избежать вылета.

Нынешним летом французский игрок алжирского происхождения был вызван в сборную Франции, которая принимала участие в молодёжном чемпионате Европы. «Трёхцветные» пробились в четвертьфинал турнира, где покинули его после поражения от сборной Украины (1:3).