Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон находится в шаге от ухода из клуба.

Ряды «красных дьяволов» совсем скоро должен пополнить вратарь «Интера» Андре Онана. Как утверждает журналист Крис Уилер, «Манчестер Юнайтед» продаст Хендерсона после официального подтверждения трансфера камерунца. 26-летний англичанин с высокой вероятностью перейдёт в «Ноттингем Форест», а сумма сделки составит порядка 20 млн фунтов стерлингов (около 23 млн евро).

Дин Хендерсон выступал за «Ноттингем Форест» в прошедшем сезоне на правах аренды. Он провёл 20 матчей за «лесников», пропустив 33 гола.