«Деле Алли врёт», заявил его родственник

В Англии немало шуму наделало интервью английского футболиста Деле Алли, который рассказал о том, что его подвергали сексуальному насилию, заставляли принимать наркотики и чуть ли не нюхать «клей момент». Однако пожелавший остаться анонимным его родственник в интервью OJBSport опроверг большую часть сказанного футболистом, назвав это враньем.

- Деле никто не бросал и не отдавал приемным родителям. В семь лет он посещал одну из лучших школ Нигерии, в Лагосе. Его никто не отправлял в Африку в качестве наказания. Это все вранье. У него был человек, который все время сопровождал его в школу и обратно. Ему кто-то промыл мозг, - считает родственник.