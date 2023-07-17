Контракт Онана с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан на пять лет

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана скоро заключит долгосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед».

Стороны согласовали детали сделки, и в ближайшие дни 27-летний игрок пройдёт медосмотр, чтобы завершить переход. Согласно сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, договор Онана с «красными дьяволами» будет рассчитан до 2028 года, также соглашение предусматривает опцию пролонгации до 2029 года, которую может активировать клуб.

Как сообщалось ранее, трансфер камерунского вратаря обойдётся «Манчестер Юнайтед» в 50 млн евро, не учитывая бонусы. Онана станет одним из пяти самых дорогих голкиперов за всю историю футбола.