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Контракт Онана с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан на пять лет

17 Июля 2023 • 01:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана скоро заключит долгосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед».

Стороны согласовали детали сделки, и в ближайшие дни 27-летний игрок пройдёт медосмотр, чтобы завершить переход. Согласно сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, договор Онана с «красными дьяволами» будет рассчитан до 2028 года, также соглашение предусматривает опцию пролонгации до 2029 года, которую может активировать клуб.

Как сообщалось ранее, трансфер камерунского вратаря обойдётся «Манчестер Юнайтед» в 50 млн евро, не учитывая бонусы. Онана станет одним из пяти самых дорогих голкиперов за всю историю футбола.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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