Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может быть выставлен на продажу.

В воскресенье клуб объявил о решении лишить 30-летнего футболиста капитанской повязки. По информации журналиста Чарли Уайетта, англичанин был разозлён и шокирован такой мерой – теперь он готов уйти. Чтобы расстаться с Магуайром, в «Манчестер Юнайтед» готовы снизить запрашиваемую стоимость с 50 млн фунтов стерлингов (более 58 млн евро) до 30 млн фунтов (около 35 млн евро).

Гарри Магуайр пополнил ряды «красных дьяволов» в 2019 году, перебравшись из «Лестера» за 87 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до середины 2025 года.