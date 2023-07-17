Онана войдёт в топ-5 самых дорогих вратарей мира

Андре Онана готовится стать игроком «Манчестер Юнайтед».

«Интер» согласился продать голкипера в английский клуб, все условия сделки уже согласованы, о чём стало известно недавно. «Манчестер Юнайтед» заплатит за 27-летнего камерунца порядка 50 млн евро без учёта бонусов, и тот, таким образом, войдёт в число пяти самых дорогостоящих голкиперов в истории футбола, отмечает инсайдер Фабрицио Романо.

Лидером рейтинга остаётся Кепа Аррисабалага, купленный «Челси» у «Атлетика» за 80 млн евро, второе место занимает Алиссон, перешедший из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62,5 млн евро, третий – Джанлуиджи Буффон, чей трансфер из «Пармы» в далёком 2001 году обошёлся «Ювентусу» в 52,5 млн евро.