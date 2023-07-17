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«Челси» приготовил улучшенное предложение по Кайседо

17 Июля 2023 • 00:31 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

«Челси» сделает новое предложение «Брайтону» по полузащитнику Мойсесу Кайседо.

Переговоры между клубами затягиваются, при этом сам игрок готов пополнить ряды лондонцев. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» предложит за эквадорца более 80 млн евро плюс бонусы. Руководство «пенсионеров» надеется завершить трансфер на новой неделе, но пока не имеет никаких гарантий от «Брайтона».

Трансферная стоимость Мойсеса Кайседо оценивается экспертами Transfermarkt в 75 млн евро. 21-летний футболист провёл 53 матча за «чаек» во всех турнирах, дважды поразив чужие ворота и трижды ассистировав товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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БРАЙТОН ЛУТОН ТАУН
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