Романо: «Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана переезжает в Англию.

Затянувшиеся переговоры «нерадзурри» с «Манчестер Юнайтед» подходят к концу, в скором времени камерунец пройдёт медосмотр и подпишет контракт, подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. Ожидается, что Онана отправится с «красными дьяволами» на предсезонный сбор в США.

По информации итальянских СМИ, «Интер» заработает на продаже вратаря 50 млн евро без учёта бонусов.

Андре Онана принадлежал миланскому клубу с прошлого лета. В составе команды Симоне Индзаги 27-летний страж ворот провёл 41 матч, пропустив 36 голов и 19 раз сыграв «на ноль».