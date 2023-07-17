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Романо: «Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»

17 Июля 2023 • 00:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана переезжает в Англию.

Затянувшиеся переговоры «нерадзурри» с «Манчестер Юнайтед» подходят к концу, в скором времени камерунец пройдёт медосмотр и подпишет контракт, подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. Ожидается, что Онана отправится с «красными дьяволами» на предсезонный сбор в США.

По информации итальянских СМИ, «Интер» заработает на продаже вратаря 50 млн евро без учёта бонусов.

Андре Онана принадлежал миланскому клубу с прошлого лета. В составе команды Симоне Индзаги 27-летний страж ворот провёл 41 матч, пропустив 36 голов и 19 раз сыграв «на ноль».

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Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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