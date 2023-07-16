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«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток подписать Хёйлунна

16 Июля 2023 • 23:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему планирует усилиться нападающим «Аталанты» Расмусом Хёйлунном.

«Красные дьяволы» давно работают над приобретением 20-летнего игрока, но не могут удовлетворить трансферный запрос «Аталанты». Согласно информации инсайдера Николо Скиры, несмотря на разногласия клубов в вопросе сделки по датчанину, «Манчестер Юнайтед» не сдаётся в попытках совершить переход. Руководство английского гранда уже договорилось с представителями форварда о долгосрочном контракте, рассчитанном до 2028 года.

Трансферная стоимость Расмуса Хёйлунна, по оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро, однако «Аталанта» запрашивает за своего лидера значительно более солидную сумму.

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Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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