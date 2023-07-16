​Хау не стал исключать трансфер Роналду в «Ньюкасл»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос, может ли клуб воспользоваться своими связями и рассмотреть вопрос с арендой таких игроков, как Криштиану Роналду или Рубен Невеш. Как известно, «сороки» имеют владельцев из Саудовской Аравии.

«Это зависит от того, подойдёт ли это «Ньюкаслу». Мы всегда будем действовать в наших интересах», - сказал Хау, чьи слова приводит таблоид The Sun.

Тренер «Ньюкасла» отметил, что клуб планирует разумно распоряжаться своими финансами.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Ньюкасл» занял четвёртое место и получил билет в групповой этап Лиги чемпионов.