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​«Челси» объявил о трансфере бразильца официально

16 Июля 2023 • 21:25 Комментировать

«Челси» на своём официальном сайте сообщил о переходе в свои ряды бразильского вингера. Новичком лондонской команды стал Ангело Габриэль. «Пенсионеры» не раскрывают условий трудового соглашения, которое подписал футболист.

Ангело Габриэлю только 18 лет, но он уже провёл 129 матчей за первую команду «Сантоса». В них вингер записал на свой счёт пять голов и десять результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Челси» провалил прошлый сезон, заняв только 12-е место в Премьер-лиге. В новом сезоне лондонцы не выступят в еврокубках. Недавно главным тренером «пенсионеров» стал аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сантос Ангело Габриэль трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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