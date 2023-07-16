В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали решение лишить Магуайра капитанской повязки

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр больше не является капитаном команды.
Недавно ситуацию прокомментировал сам футболист, выразив своё разочарование.
«Все в «Манчестер Юнайтед» благодарны Гарри Магуайру за вклад, который он вносил в качестве капитана на протяжении трёх с половиной лет. Главный тренер объявит имя нового капитана после совещания с командой, когда для этого наступит подходящее время», – говорится в заявлении пресс-службы «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что в прошлом сезоне Гарри Магуайр сохранял за собой статус капитана, несмотря на потерю места в стартовом составе команды Эрика тен Хага.
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