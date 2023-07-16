Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн опубликовал в социальных сетях красочную фотографию. Звёздный норвежский футболист сфотографировался на рыбалке. Можно заметить, что на голове Холанна заплетены косички.

«Жизнь – это про баланс», - так подписал фотографию Холанн.

В своём дебютном сезоне в «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл 53 официальных матча. В них норвежец записал на свой счёт 52 гола и девять результативных передач на партнёров.

Первый матч в сезоне 2023/2024 «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 6 августа. В этот день команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Арсенала» в Суперкубке Англии.