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​Холанн показал новую причёску на рыбалке фото

16 Июля 2023 • 20:27 Комментировать (2)

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн опубликовал в социальных сетях красочную фотографию. Звёздный норвежский футболист сфотографировался на рыбалке. Можно заметить, что на голове Холанна заплетены косички.

«Жизнь – это про баланс», - так подписал фотографию Холанн.

В своём дебютном сезоне в «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл 53 официальных матча. В них норвежец записал на свой счёт 52 гола и девять результативных передач на партнёров.

Первый матч в сезоне 2023/2024 «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 6 августа. В этот день команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Арсенала» в Суперкубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Chekan
16 Июля 2023 в 20:50
Блин, сейчас ашка из кармана выпадет
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