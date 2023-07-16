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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клуб АПЛ может подписать Доку

16 Июля 2023 • 19:16 Комментировать

«Астон Вилла» работает над подписанием Муссы Диаби из «Байера». В случае неудачи клуб из Бирмингема переключится на Жереми Доку из «Ренна». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Романо отмечает, что «Астон Вилла» сделала «Байеру» предложение по Диаби в 35 миллионов евро, но оно было отклонено. Клуб Премьер-лиги готовит новое предложение, держа на карандаше кандидатуру Доку.

21-летний Жереми Доку, игрок национальной сборной Бельгии, оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Астон Вилла Мусса Диаби Жереми Доку трансферы футбола - лето 2023 Байер
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