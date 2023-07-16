​Клуб АПЛ может подписать Доку

«Астон Вилла» работает над подписанием Муссы Диаби из «Байера». В случае неудачи клуб из Бирмингема переключится на Жереми Доку из «Ренна». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Романо отмечает, что «Астон Вилла» сделала «Байеру» предложение по Диаби в 35 миллионов евро, но оно было отклонено. Клуб Премьер-лиги готовит новое предложение, держа на карандаше кандидатуру Доку.

21-летний Жереми Доку, игрок национальной сборной Бельгии, оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 28 миллионов евро.