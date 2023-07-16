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«Ливерпуль» подпишет полузащитника, даже если Хендерсон и Фабиньо останутся

16 Июля 2023 • 18:59 Комментировать

Фабиньо и Джордан Хендерсон в летнее трансферное окно могут покинуть «Ливерпуль» и переехать в Саудовскую Аравию. Даже если эти футболисты останутся в команде, «красные» все равно планируют подписать нового игрока в среднюю линию. Об этом на своём канале в YouTube рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что целью номер один под усиление полузащиты для «Ливерпуля» остаётся Ромео Лавиа из «Саутгемптона».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 19-летнего Лавию в 32 миллиона евро.

Новый сезон Премьер-лиги стартует ближе к средине августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Джордан Хендерсон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023 Фабиньо Энрике
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