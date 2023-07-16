«Ливерпуль» подпишет полузащитника, даже если Хендерсон и Фабиньо останутся

Фабиньо и Джордан Хендерсон в летнее трансферное окно могут покинуть «Ливерпуль» и переехать в Саудовскую Аравию. Даже если эти футболисты останутся в команде, «красные» все равно планируют подписать нового игрока в среднюю линию. Об этом на своём канале в YouTube рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что целью номер один под усиление полузащиты для «Ливерпуля» остаётся Ромео Лавиа из «Саутгемптона».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 19-летнего Лавию в 32 миллиона евро.

Новый сезон Премьер-лиги стартует ближе к средине августа.