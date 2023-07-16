​Раскрыты детали переговоров «Ливерпуля» и «Аль-Иттихада» по Фабиньо

Полузащитник Фабиньо в летнее трансферное окно может сменить «Ливерпуль» на «Аль-Иттихад». 29-летний бразилец дал согласие на переход, но клубы ещё не договорились. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент «Ливерпуль» и «Аль-Иттихад» обсуждают ключевые детали сделки, в том числе рассрочку, условия выплат и многое другое.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Фабиньо в 42 миллиона евро. За пять сезонов в «Ливерпуле» бразилец провёл 219 официальных матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.