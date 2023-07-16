​«Разочарован»: Магуайр объявил, что его лишили капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Гарри Магуайр больше не является капитаном «Манчестер Юнайтед». Футболист объявил об этом в социальных сетях.

«Тренер сообщил мне, что меняет капитана. Он изложил мне причины и, хотя я крайне разочарован, я буду продолжать выкладываться по максимуму каждый раз, когда надеваю футболку клуба», - написал Магуайр.

Магуайр поблагодарил фанатов за поддержку. Также защитник сказал спасибо Уле Гуннару Сульшеру, ведь именно он в своё время сделал капитаном Гарри.

Магуайр отметил, что он будет поддерживать нового капитана и пожелал ему успехов в этой роли. Гарри гордится тем, что носил повязку в «МЮ».

Напомним, что по ходу прошлого сезона Гарри Магуайр потерял твёрдое место в основе из-за частых ошибок.