​Два игрока «Манчестер Юнайтед» не приехали на предсезонку

Защитники Эрик Байи и Алекс Теллес не явились к старту предсезонной подготовки. В среду «Манчестер Юнайтед» отправится в турне в США, и, скорее всего, Байи и Теллес не полетят с командой. Об этом на своих страницах рассказывает Manchester Evening News.

Всё идёт к тому, что Байи и Теллес сменят клубную прописку в летнее трансферное окно. Второго из них слухи связывают с саудовским «Аль-Насром», за который с начала 2023 года выступает звёздный Криштиану Роналду.

Контракты 30-летнего Теллеса и 29-летнго Байи с «Манчестер Юнайтед» рассчитаны до конца июня 2024 года.