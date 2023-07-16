​Иан Райт: «Я умолял Райса перейти в «Арсенал»

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт признался, что он призывал полузащитника Деклана Райса перейти в стан «канониров».

Напомним, что «Арсенал» объявил о трансфере Райса из «Вест Хэм» накануне.

По словам Райта, он уговаривал Райса выбрать «Вест Хэм» в марте, когда игрок находился в расположении сборной Англии.

«Да, это было. Я буквально умолял его перейти в «Арсенал». Я не работаю на клуб, а просто болею за «Арсенал». Я сказал ему: «Посмотри на себя и на Саку – как здорово вы смотритесь вместе на поле», - сказал Райт в подкасте Wrighty's House.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» заплатит за Деклана Райса 105 миллионов фунтов (примерно 123 млн евро).