​Клиши рассказал, в каком случае Гвардиола не допускал игрока к тренировкам

Бывший футболист «Манчестер Сити» Гаэль Клиши сопоставил методы Хосепа Гвардиолы и Арсена Венгера. Клиши посчастливилось поработать с обоими специалистами.

«Это два разных поколения. У Арсена было два ассистента и тренер вратарей, а с Гвардиолой работают восемь-девять тренеров.

Сегодня очень важны детали. Раньше вы выигрывали большинство матчей, когда у вас в составе есть топ-игрок. В наши дни клубам важно тратить деньги.

У Гвардиолы были строгие правила, но это нормально. Например, если вы набрали два лишних килограмма, вы не тренировались. Вы просто бегали и работали отдельно от команды», - сказал Клиши Tivibu Spor.