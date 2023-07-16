Полузащитник «Баварии» Леон Горецка попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям Sky Sport Germany, мюнхенцы могут отпустить 28-летнего хавбека, если за него предложат 40-50 миллионов евро. Отмечается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель не рассчитывает в новом сезоне на Горецку, но пока сам футболист не желает покидать команду. При этом сообщается, что его решение может измениться из-за уменьшения количества игровой практики.

В прошлом сезоне Горецка появился на поле в 40 матчах с учетом всех турниров, в которых шесть раз смог поразить воротам соперников. Кроме того, на счету немца шесть ассистов.