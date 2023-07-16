Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер находится в шорт-листе «Ювентуса».

Как сообщает The Athletic, туринский клуб провел беседу с футболистом, которая не закончилась положительным исходом для «старой синьоры». По данным источника, Уокер намерен продолжить карьеру в «Баварии», несмотря на то, что «горожане» всеми силами пытаются его удержать.

33-летний защитник присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году. За это время Уокер провел 254 матча в футболке английского гранда, в которых забил 6 голов и записал в свой актив 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что команда Хосепа Гвардиолы хочет получить за трансфер игрока не менее 20 миллионов евро.