​«Ювентус» договорился о трансфере Лукаку

Судя по всему, новым клубом нападающего Ромелу Лукаку станет «Ювентус». Как сообщает Corriere dello Sport, туринский клуб договорился с 30-летним бельгийцем о трёхлетнем контракте с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон.

Также у «Ювентуса» есть соглашение с «Челси» о трансфере Лукаку за 40 миллионов евро с учётом бонусов. По данным источника, туринский клуб работал над переходом Ромелу ещё с марта.

Напомним, что в прошлом сезоне Ромелу Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. «Нерадзурри» хотели сохранить фактурного форварда в своих рядах, но они не добились успеха.

​Стало известно, почему Лукаку не захотел оставаться в «Интере»