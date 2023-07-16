«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Интером» переход Онана

Вратарь «Интера» Андре Онана продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, стороны согласовали сделку по переходу 27-летнего футболиста в английский клуб.

Ранее сообщалось, что за камерунского вратаря «Манчестер Юнайтед» заплатит 50 миллионов евро. Ещё пять миллионов «Интер» сможет получить в виде различных бонусов.

В минувшем сезоне Онана провёл за «нерадзурри» 41 матч, пропустил 36 мячей и в 19 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Камеруна в 35 миллионов евро.