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«Наполи» сделал запрос в «Тоттенхэм» по трансферу ло Чельсо слухи

16 Июля 2023 • 15:10 Комментировать

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо может перебраться в «Наполи».

По сведениям Sky Sport Italia, неаполитанцы уже связывались с лондонским клубом на предмет возможного трансфера 27-летнего аргентинца. Отмечается, что у ло Чельсо есть итальянское гражданство, это повышает его шансы на переезд в «Наполи». Источник сообщает, что «Наполи» хочет арендовать хавбека с правом выкупа, но «шпоры» рассчитывают продать игрока или отпустить его в аренду с обязательным правом выкупа.

Ранее сообщалось, что в услугах ло Чельсо заинтересованы «Барселона», «Астон Вилла» и «Бетис». Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 14 миллионов евро.

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Тоттенхэм Наполи Джовани Ло Чельсо трансферы футбола - лето 2023
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