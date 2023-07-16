Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо может перебраться в «Наполи».

По сведениям Sky Sport Italia, неаполитанцы уже связывались с лондонским клубом на предмет возможного трансфера 27-летнего аргентинца. Отмечается, что у ло Чельсо есть итальянское гражданство, это повышает его шансы на переезд в «Наполи». Источник сообщает, что «Наполи» хочет арендовать хавбека с правом выкупа, но «шпоры» рассчитывают продать игрока или отпустить его в аренду с обязательным правом выкупа.

Ранее сообщалось, что в услугах ло Чельсо заинтересованы «Барселона», «Астон Вилла» и «Бетис». Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 14 миллионов евро.